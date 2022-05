Fusillades dans la région montréalaise: l’opération Centaure fonctionne, assure Guilbault

Malgré la multiplication des fusillades dans la région montréalaise, l’opération Centaure fonctionne assure la ministre Geneviève Guilbault, qui rencontrera les chefs de police demain afin de connaître leur stratégie pour l’été à venir.

Selon la ministre de la Sécurité publique, l’opération mise en place en septembre dernier pour lutter contre la violence par armes à feu a permis l’arrestation de quelque 300 personnes.

«L’opération Centaure, elle fonctionne», assure Geneviève Guilbault, en citant notamment des arrestations et des saisies d’armes réalisées ce matin en Mauricie.

D’autres saisies d’armes à feu ont eu lieu depuis la mise en place de cette opération dotée d’un budget de 90 millions$.

Mais un problème subsiste dans les régions de Montréal et Laval, reconnaît-elle.

«Demain matin, j’aurai une rencontre avec la directrice générale de la Sûreté du Québec, celle de Montréal, celui de Laval et celui de Longueuil pour voir quelle stratégie on doit avoir. J’en ai déjà eu une il y a deux semaines, mais pour voir quelle stratégie ils ont pour cet été, parce qu’on anticipe que cet été il pourrait y avoir de la violence, il y en a eu l’été passé», explique-t-elle.

La ministre souhaite savoir si les corps de police de la région métropolitaine ont besoin de «ressources» ou «d’argent». «Parce que, c’est une chose de mettre de l’argent, mais il faut que les stratégies fonctionnent», ajoute-t-elle.

«Si on a besoin de plus, on va faire plus», assure la ministre.

La violence par armes à feu connaît une nouvelle flambée dans la région montréalaise. Mardi après-midi à Laval, en plein jour, un homme a été visé par des coups de feu à proximité de jeunes filles qui cherchaient leur chat.

Mercredi, le neuvième homicide de l’année sur le territoire montréalais est survenu dans le quartier Saint-Michel. Un homme connu du milieu policier a été tué par balle, également en plein après-midi.