Jeanick Fournier en finale de «Canada’s Got Talent»

Le souhait de la chanteuse Jeanick Fournier s’est réalisé : elle va participer à la grande finale de l’émission Canada’s Got Talent.

• À lire aussi: Finale de Canada’s Got Talent: «SVP, je veux y aller» – Jeanick Fournier

Elle a été choisie par le public après un vote populaire qui visait à propulser à l’ultime étape deux des sept participants qui n’avaient pu obtenir le soutien lors des demi-finales.

«Merci, merci tellement. Je suis prête», s’est écrié l’artiste de 49 ans, de Chicoutimi, en apprenant sa sélection dans une vidéo mise en ligne par CGT, jeudi soir.

Jeanick Fournier avait charmé les juges grâce à ses interprétations époustouflantes des chansons I Surrender, de Céline Dion, et Never Enough, tirée du film Le maître de la scène, lors de ses deux premières apparitions à l’émission de la chaine City-TV.

La finale sera retransmise en direct, le 17 mai.