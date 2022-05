La CAQ vante son bilan sur des panneaux géants

La CAQ a lancé une campagne publicitaire pour vanter le bilan du gouvernement Legault. « On avait promis de ne pas utiliser de fonds publics pour le faire », souligne une porte-parole du parti. Des panneaux publicitaires seront visibles jusqu’en juin au bord des routes, notamment à Montréal, Québec et Sherbrooke. Des messages publicitaires seront aussi diffusés sur internet. Outre les promesses remplies, on pourra notamment y lire que le gouvernement a su reconnaître ses erreurs.

