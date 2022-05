La saison de camping s’annonce bien

En se fiant aux données recueillies auprès de ses membres, le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier, s’attend à ce que la saison de camping qui vient de commencer un peu partout soit très bonne.

« On s’attend à une très bonne saison. Nous avons sondé nos membres récemment pour connaître le pronostic des réservations, d’expliquer l’expert. Il y en a environ 50 % qui nous disaient s’aligner vers une saison semblable à l’an passé, qui était une excellente saison. Il y en a un autre 30 % qui nous disaient s’aligner vers une saison supérieure. On peut donc dire que 80 % de nos membres s’attendent à une bonne saison, égale ou supérieure, ce qui est excellent pour nous. »

L’organisme est en voie de réactualiser son étude sur la pratique du camping et son impact économique.

« Cette année, comme nous n’allons pas vivre la fermeture et la réouverture des frontières, nous allons donc pouvoir mesurer l’impact économique de l’an dernier et celui de cette saison. Nous voulons avoir un portrait de la situation et savoir si le dossier des frontières influence beaucoup notre marché. Dans notre étude, il va falloir tenir compte d’un élément important soit la hausse du coût de l’essence. Somme toute, on s’attend quand même à une bonne saison. »

UN ANNIVERSAIRE IMPORTANT

La présente saison marque le 60e anniversaire de Camping Québec.

« Pour nous, c’est le 60e anniversaire de Camping Québec et du Guide du Camping. Nous avons modifié notre promotion des deux nuits à 50 $ qui devient deux nuitées à 60 $. Il faut comprendre que ça faisait plus de 10 ans que nous n’avions pas touché à ce prix pour les fins de semaine promotionnelles. Alors, en raison de nos anniversaires, et pour plaire aux campeurs, nous avons augmenté d’un week-end au printemps et un de plus à l’automne, ce qui porte à quatre les forfaits deux nuitées à 60 $. Au printemps, les forfaits seront valides les 27-28 mai et 3-4 juin. C’est une façon de dire merci aux campeurs et en même temps faire la promotion de notre industrie. »

Les deux de l’automne auront lieu en septembre. Comme ces forfaits spéciaux sont très populaires, l’expert conseille de réserver très rapidement.

« Ce ne sont pas tous les terrains de camping qui participent à cette promotion mais je dirais que ce printemps, il y a près de 300 participants. Certains terrains de camping peuvent choisir d’étirer la promotion mais ces deux nuitées couvrent les vendredis et les samedis soir. Il est très important que lorsqu’ils réservent, les campeurs précisent bien qu’ils veulent profiter de la promotion. »

La grosse saison commence à la mi-mai, ce qui marque le début des opérations pour plusieurs. « Hormis les terrains les plus au nord ou encore à l’extrême est du Québec, la machine est en marche. » Pour en savoir plus : www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/promotions/2-nuits-60-printemps.

LÉGENDE URBAINE

Dernier point qu’il a souligné lors de l’entrevue qu’il nous accordait, le PDG a tenu à apporter des précisions sur ce qu’il appelle la légende urbaine du camping.

« Il y a une légende urbaine qui circule comme quoi tous les campings sont pleins pour l’été. On doit se battre avec cela parce que ce n’est pas le cas du tout. Très souvent, des vérifications sont faites auprès d’un ou deux campings dans une région, qui peuvent être remplis. La personne vient à extrapoler la même situation aux 1075 terrains de camping du Québec. C’est faux de penser ainsi. Dans la très grande majorité des terrains de camping, il y a toujours de la place. Il est certain que lors des fins de semaine plus achalandées comme la Saint-Jean-Baptiste ou la Confédération, il peut manquer de place dans certains mais au global du nombre de terrains du Québec, il y a encore de la place dans plusieurs. »