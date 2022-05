Léger recul des profits chez Québecor

Québecor a annoncé jeudi ses résultats financiers marqués par une légère baisse de ses profits établis à 117 MS au premier trimestre 2022.

Les revenus du géant québécois ont connu un recul de 3,1 M$, soit -0,3 % par rapport au premier trimestre 2021 dans le secteur des télécommunications, alors que celui des médias et des sports et divertissement ont haussé de 7 M$ (4 %) et 2,9 M$ (9,3 %) respectivement.

Le BAIIA ajusté a baissé de 10,6 M$, soit -1,2 %, malgré la hausse de 9,1 millions $ (2 %) enregistrée dans le secteur des télécommunications, alors que le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est établi à 121,4 M$, ou 0,51 $ par action de base, durant la même période.

Les flux de trésorerie d’exploitation ajustés ont cru seulement de 2,8 % pour atteindre 316, millions $, en raison notamment de la baisse de 18,5 millions $ des acquisitions d’actifs incorporels.

La pandémie de COVIFD-19 a impacté en partie les de Québecor, notamment dans les secteurs média et sport et divertissement

«La Société a maintenu sa discipline financière en générant une croissance de 2,8 % des flux de trésorerie d'exploitation ajustés, combinée à une hausse des liquidités disponibles qui atteignent maintenant 1,65 G$ à la fin du premier trimestre 2022», a indiqué dans un communiqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

«Québecor a continué de bien performer dans l'environnement concurrentiel du Québec, avec des UGR en hausse dans ses services de téléphonie mobile, d'accès Internet et de VSDA, ainsi que des parts de marché en croissance au Réseau TVA et dans les chaînes spécialisées», a ajouté M. Péladeau.