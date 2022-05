L’Océanic élimine les Sea Dogs

RIMOUSKI | Contre toute attente, l’Océanic de Rimouski a éliminé des séries l’équipe hôtesse de la prochaine Coupe Memorial, les Sea Dogs de Saint John grâce à un gain de 4-3 en prolongation ce jeudi soir au Nouveau-Brunswick.

Dès le début de la prolongation, Alexander Gaudio a foncé au filet pour s’emparer d’un retour de lancer pour battre Nikolas Hurtubise et jeté l’hystérie dans le camp des visiteurs après seulement 30 secondes de surtemps. Négligé, l’Océanic a toujours cru en ses chances dans cette série. Les hommes de Serge Beausoleil se mesureront maintenant aux Remparts de Québec.

«Je suis très fier des gars. Le mérite revient aux joueurs. Des fois, ils me trouvent exigeant, mais ils sont tellement réceptifs. Notre capitaine (Ludovic Soucy) a reçu un coup à la tête. Il est revenu et il prépare le but gagnant. Ceux qui se demandaient pourquoi on l’avait gardé comme joueur de 20 ans devraient se rappeler qu’il a quitté la glace en civière l’an passé dans la série contre les Cataractes. C’est un gars sur qui on peut toujours compter dans les matchs importants», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Un doublé de Dumoulin en première

L’Océanic a frappé à la vitesse de l’éclair en début de match lorsque William Dumoulin et Alexandre Blais se sont amenés à deux contre le gardien des Sea Dogs, Thomas Couture. Dumoulin a gardé le risque et battu le gardien d’une belle feinte du revers. Cinq minutes plus tard, Dumoulin a profité d’une passe soulevée d’Alexander Gaudio, en infériorité numérique, pour s’amener seul de nouveau devant Couture qu’il a battu avec la même feinte.

Ce but a chassé Couture de la rencontre. Il a été remplacé par Nikolas Hurtubise après avoir accordé deux buts sur quatre tirs. Les Sea Dogs ont réduit l’écart à un but en milieu d’engagement lorsque Ryan Francis a battu Patrik Hamrla dans le haut du filet, en avantage numérique.

Les Sea Dogs reviennent de l’arrière

En milieu de deuxième période, Hurtubise a bloqué Dumoulin en échappée. L’ancien des Tigres a fait quelques gros arrêts après avoir relevé Couture. Puis, Cam MacDonald a créé l’égalité 2-2 en poussant le retour du tir de Marshall Lessard sur la barre horizontale derrière Patrik Hamrla.

Les Sea Dogs ont pris les devants pour la première fois du match en tout début de 3e période lorsque Riley Bezeau a battu Hamrla par-dessus l’épaule du côté rapproché. À la 13e minute de jeu, Mathis Gauthier a créé l’égalité avec un tir flottant de la ligne bleue que n’a pas vu le gardien Hurtubise.