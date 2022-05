Marchand en faveur d’un moratoire autoroutier

Le maire de Québec adhère à l’idée d’un moratoire sur la construction de nouvelles autoroutes, recommandé par un comité d’experts, et se questionne sur l’aspect « vert » d’un éventuel troisième lien.

Le Comité consultatif sur les changements climatiques, qui conseille le ministère de l’Environnement du Québec, a proposé plusieurs pistes de solutions, cette semaine, pour lutter contre le réchauffement planétaire. Parmi ses recommandations, un moratoire contre l’ajout de nouvelles autoroutes.

Bruno Marchand s’est prononcé en faveur d’un tel moratoire. « Il y a des experts qui nous disent qu’on devrait avoir un moratoire le temps de bien réfléchir les choses. Pourquoi pas ? »

Troisième lien

Dans ce contexte, M. Marchand a affirmé que ça ne remet « pas complètement » en question le projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.

« Mais ça va dans le sens de cette idée que : comment on fait pour le qualifier de vert ? Quel est son impact en termes d’émissions de GES dans sa construction ? »

Le maire ne croit pas que la voiture électrique est la panacée, car sa construction implique des émissions de GES. Il demande que le gouvernement lui démontre que le projet peut être bénéfique.

Il souligne également qu’un troisième lien réservé au transport collectif mériterait d’être étudié.

« Pourquoi pas étudier la question ? Pourquoi ne pas demander à des experts si un transport collectif de centre-ville à centre-ville serait gagnant ? »

Améliorations

S’il refuse de se prononcer en faveur ou non du mégaprojet de tunnel, c’est que le gouvernement a dit que celui-ci pouvait encore changer d’ici 2025, justifie-t-il. « Je dis pas non, parce qu’il y a peut-être des façons d’améliorer et de rendre ce projet-là plus vert. »

Sur Twitter, la conseillère municipale Jackie Smith, ouvertement opposée au troisième lien, a réagi en déplorant que le maire refuse toujours de prendre position.

« C’est vrai [que le gouvernement tient un discours dangereux sur l’étalement], et c’est tout aussi dangereux de refuser de s’opposer au troisième lien sous prétexte que ça pourrait être un bon projet. Je le répète, un troisième lien sans étalement urbain, c’est impossible. »

Priorité à la mobilité durable

La recommandation du comité de chercheurs, sous la présidence du professeur Alain Webster, suggère de donner la priorité à la mobilité durable dans l’aménagement du territoire, en intégrant les transports actifs.

On mise aussi sur « l’absence d’augmentation de la capacité autoroutière dans les six régions métropolitaines du Québec tant qu’un mécanisme public d’évaluation des interactions entre mobilité, urbanisme et offre de transport ne soit pleinement opérationnel ».