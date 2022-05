Mauricie: six arrestations et dix armes saisies dans une opération antidrogue

Six individus ont été arrêtés alors que dix armes à feu, des quantités de stupéfiants et plus de 300 000 $ ont été saisis lors d’une opération coup de poing d’envergure en Mauricie, mercredi.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec en collaboration avec la police de Trois-Rivières ont précédé à une cinquantaine de perquisitions dans les secteurs de Shawinigan, de Saint-Boniface et de Trois-Rivières.

Au terme de cette opération, trois des suspects sont demeurés en détention et leurs trois acolytes ont été libérés et comparaître ultérieurement, a indiqué la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Les perquisitions menées par l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie ont permis la saisie de cinq armes à feu, plus de 17 300 comprimés de méthamphétamines, 900 grammes de cocaïne, du tabac de contrebande.

Une presse à haschisch, deux litres de GHB, plus de 1800 grammes de psilocybine et près de 44 000 $ ont été également saisis lors de la même opération effectuée en partie dans le cadre du programme ACCES Cannabis.

Les éléments du Service des enquêtes sur la contrebande ont saisi pour leur part cinq armes à feu, plus de 395 kg de cocotte de cannabis en vrac, plus de 1100 plants de cannabis et près de 261 000 $.