Semiconducteurs: 5N Plus s’approvisionnera en minerai chez Rio Tinto

L’entreprise de semiconducteurs 5N Plus a annoncé mercredi avoir conclu un accord commercial avec la multinationale Rio Tinto pour le raffinage du tellure, un minerai critique et stratégique pour l’économie et la sécurité nationale.

Le minerai qui sera produit à la mine de cuivre de Kennecott, en Utah, sera raffiné et transformé par 5N Plus à Montréal et sera utilisé principalement pour la fabrication de modules photovoltaïques par l’entreprise américaine First Solar.

Le tellure servira également à la fabrication de substrats semiconducteurs à l’usine de 5N Plus à St. George, en Utah, selon l’entreprise qui fait part d’un contrat datant de 2007 pour l’approvisionnement de First Solar en matériaux semiconducteurs.

En juin dernier, 5N Plus avait annoncé un investissement majeur à Montréal pour accroître le développement de la fabrication de composés semiconducteurs à base de tellure de haute pureté.

«Grâce à notre nouveau partenariat avec Rio Tinto, nous serons en mesure d'accélérer nos activités de développement et de fabrication de semiconducteurs en Amérique du Nord», a indiqué dans un communiqué Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

«Notre investissement dans l'expansion de nos installations de Montréal nous permettra de raffiner une quantité additionnelle de tellure destinée aux applications du secteur de l'énergie renouvelable», a ajouté M. Jacques.

«Cet accord avec 5N Plus est une étape importante dans l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de minéraux critiques durable pour soutenir la transition vers les énergies propres», a souligné Clayton Walker, chef de l'exploitation de Rio Tinto Cuivre.