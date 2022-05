Une fête des «Mers» réussie

Proposé par la Fondation Élan à l’occasion de la fête des Mères, le Festin Marin, cette fameuse boîte-repas (comprenant quatre gros homards de la Gaspésie cuits à l’eau de mer et autres gâteries préparées par le restaurant Le Quarante 7), a pu satisfaire les papilles de plus de 960 personnes, toutes animées par le désir d’apporter leur contribution en soutien aux usagers de l’IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Présenté pour une 2e année, le Festin marin a permis à la Fondation Élan d’amasser 55 000$ net, une augmentation de profits de l’ordre de 34%. La fête des Mers permettra à la Fondation Élan d’illuminer des cœurs et de donner vie à des rêves simples et complexes à la fois... comme parler, marcher, entendre, voir ou comprendre. Cela se transformera en source de joie et de réconfort pour les usagers de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Sur la photo du haut, les nombreux bénévoles de la Fondation Élan lors de la distribution des festins marins du samedi 7 mai. Sur la photo de gauche, Yvan Ouellet, copropriétaire du restaurant Le Quarante 7, et Dave Pichette, président du CA de la Fondation Élan. Sur celle de droite, Dave Pichette est en compagnie de Valérie, la maman de Laurent; Georges Moreau, secrétaire du CA de la Fondation Élan, et Laurent, jeune ambassadeur de la Fondation Élan.

La Maison de Job

L’auteur-compositeur-interprète Nicola Ciccone (photo), Jean-Marie Lapointe (photo), à l’animation, ainsi que Tommy Charles, en première partie, seront du spectacle-bénéfice Le Show de Job ce soir dès 19h, à l’Impérial Bell de Québec, au profit de la Maison de Job, dont la mission est d’accueillir les plus démunis de la région de Québec et les alentours aux prises avec des problèmes de dépendance à l’alcool ou aux drogues souvent associés à des problèmes de santé mentale. En plus d’animer la soirée, Jean-Marie Lapointe présentera une allocution sur le thème de la dépendance, de l’itinérance et de la pauvreté, suivie d’une courte discussion avec un ex-résident de la Maison de Job. Quant à Nicola Ciccone, il présentera Le Long Chemin, son premier album en français depuis plus de trois ans. Les billets sont en vente à la Maison de Job à 69$, taxes incluses plus les frais.



▶Renseignements: 418 845-3072, poste 229, ou maisondejob.org.

En souvenir

Le 12 mai 2002. Frank Robinson (photo) obtient, dans l’uniforme des Expos de Montréal, sa 700e victoire comme gérant. En octobre 1975, il était devenu, avec les Indians de Cleveland, le premier gérant de race noire dans l’histoire du baseball majeur; il a ensuite piloté les Giants de San Francisco et les Orioles de Baltimore. Il fut le dernier gérant de l’histoire des Expos de Montréal, qu’il a dirigés de 2002 jusqu’à leur dernière saison en 2004. Il a par la suite suivi la franchise lors de son transfert à Washington. Frank Robinson est décédé le 7 février 2019, à l’âge de 83 ans.

Anniversaires

Rami Malek (photo), acteur américain, connu pour son rôle dans la série Mr. Robot et celui du chanteur Freddy Mercury, 41 ans... Christiane Vallée Blanchet, directrice de comptes principale chez Lussier (Assurance des entreprises)... Emily VanCamp, actrice canadienne (Vengeance), 36 ans... Wilfred LeBouthillier, chanteur (Star Académie), 44 ans... Mike Weir, golfeur canadien gaucher de la PGA qui a remporté le Tournoi des Maîtres en 2003, 52 ans... Jim Furyk, golfeur américain, 52 ans... Paul Arcand, animateur radio (98,5 FM), 62 ans... Louise Portal, comédienne, actrice et chanteuse, 72 ans... Gérald Boucher, jeune retraité (Passe-partout Bonne chère), 74 ans... Micheline Lanctôt, comédienne, actrice et réalisatrice, 75 ans... Michel Fugain, compositeur et interprète, 80 ans... Felipe Alou, gérant des Expos de Montréal de 1992 à 2001, 87 ans.

Disparus

Le 12 mai 2020: Renée Claude (photo), 80 ans, chanteuse mais aussi actrice québécoise... 2020: Michel Piccoli (photo), 94 ans, monument du cinéma français... 2019: Anatoli Ionov, 79 ans, hockeyeur sur glace soviétique, puis russe, champion aux Jeux olympiques d'hiver de 1968... 2016: Denis Hardy, 80 ans, député libéral provincial de Terrebonne de 1965 à 1966 et de 1970 à 1976... 2013: Kenneth Battelle, 86 ans, coiffeur de Jackie Kennedy et de Marilyn Monroe... 2012: Eddy Paape, 91 ans, auteur et dessinateur de bande dessinée belge... 2010: Charlie Francis, 61 ans, l'ancien entraîneur controversé du sprinter canadien Ben Johnson... 2006: Guy Frenette, 62 ans, prêtre, animateur d’émissions religieuses à la radio et à la télévision... 2005: Eddie Barclay, 84 ans, producteur français... 2001: Perry Como, 88 ans, crooner américain.