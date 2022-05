PICARD, Jean-Paul



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 25 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Picard, époux de feu Lina Raby. Il était le fils de feu monsieur Albert Picard et de feu dame Desneiges Lemieux. Originaire de Saint-Raphaël, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Daniel, André, Christiane (Daniel Pageau), Suzanne (Michel Mercier), Jean (Brigitte Martin), Alain (Tina Parent), Yves (Marie-Claude Dion), Caroline (Daniel Alain) et Sophie; ses petits-enfants: Vincent, Anne-Marie, Nicolas, Catherine, Olivier, Julien, Gabriel, Sandrine, Béatrice, Jean-François, Hugo, Mathieu et Marilie ainsi que leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants: Léonie, Liam, Béatrice, Laura et Romy. Il était le frère de: feu Bertrand (feu Rosanne Couture), feu Lucie (feu Raphaël Raby), feu Claude (Gertrude Brisson), Gertrude (feu Albert Raby), feu abbé Roland et feu Gilles (feu Monique Paré). Il était le beau-frère de: feu Raphaëlla, feu Camille, Adrienne (feu Léon Bonneau) et Léonide (feu Henri Breton). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 12h à 15h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Loretteville pour leur humanisme, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8, https://www.coeuretavc.ca/.