Antetokounmpo brille dans la défaite, les Celtics restent en vie

Malgré une autre sortie phénoménale de Giannis Antetokounmpo vendredi à Milwaukee, les Celtics de Boston ont vaincu les Bucks 108 à 95 pour forcer la tenue d’un match ultime.

Antetokounmpo a totalisé 44 points, 20 rebonds et six mentions d’assistance pour les favoris locaux. Shaquille O’Neal, en 2001, avait été le dernier joueur de la NBA a amassé au moins 40 points et 20 rebonds dans un match éliminatoire.

C’était le quatrième double-double de suite pour le Grec et une troisième performance d’au moins 40 points pour lui dans cette série de deuxième ronde.

Seulement, Jayson Tatum a lui aussi été très bon. Il a totalisé 46 points pour aider la formation du Massachusetts à prolonger sa saison. Jaylen Brown et Marcus Smart ont également contribué avec des récoltes respectives de 22 et 21 points.

Le match numéro 7 aura lieu dimanche à Boston.