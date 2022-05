Assises 2022 de l’UMQ: Des honneurs pour trois personnalités engagées au sein du milieu municipal

À l’occasion de la première journée de ses Assises 2022, qui se tiennent les 12 et 13 mai au Centre des congrès de Québec, l’Union des municipalités du Québec a honoré trois personnalités engagées au sein du milieu municipal, en leur décernant trois prestigieuses distinctions.

Régis Labeaume nommé Membre honoraire de l’UMQ

Photo Normand Huberdeau/NH Photographes

L’UMQ a profité de la cérémonie d’ouverture des Assises 2022 pour décerner le titre honorifique de Membre honoraire de l’UMQ à monsieur Régis Labeaume, maire de Québec de 2007 à 2021. Rappelons que cette prestigieuse distinction vise à reconnaître publiquement les actions concrètes de personnalités qui ont épousé la cause de l’UMQ et qui ont fait avancer différents dossiers d’ordre politique, social et économique du monde municipal

Alicia Despins, personnalité de la relève municipale de l’année

Photo Normand Huberdeau/NH Photographes

Le Prix Personnalité de la relève municipale a été décerné à madame Alicia Despins, conseillère municipale à la Ville de Québec. Ce prix vise à souligner la contribution d’une élue ou d’un élu municipal de moins de 35 ans s’étant distingué dans sa communauté par son implication ou par une réalisation qui a eu un impact important sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Manon Cyr reçoit le Prix Francine-Ruest-Jutras

Enfin, lors de la tribune Femmes et gouvernance, l’Union a décerné à la mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr, le Prix Francine-Ruest-Jutras, pour saluer sa contribution au développement durable de sa communauté. Le Prix Francine-Ruest-Jutras vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale.