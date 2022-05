Championnat du monde: le Canada plie, mais résiste à l'Allemagne

Indiscipliné face à l’Allemagne, le Canada a bien failli se brûler. La troupe de Claude Julien a alloué deux buts à 5 contre 3 en troisième période, mais elle a malgré tout remporté son tout premier match du Championnat du monde au compte de 5 à 3, vendredi à Helsinki.

Alors que leur équipe profitait d’une avance de quatre buts au moment d’amorcer le troisième thier, Nicolas Roy et Adam Lowry ont tour à tour été chassés au cours de la première minute. Matthias Plachta en a profité pour réduire l’écart. Dix minutes plus tard, c’était au tour de l’attaquant du Canadien de Montré Josh Anderson et de son coéquipier éphémère Morgan Geekie de se retrouver au cachot en même temps. Moritz Seider a fait scintiller la lumière rouge.

Le défenseur des Red Wings de Detroit a totalisé trois points dans le match, tandis que Marc Michaelis a été l’autre buteur de la formation européenne. Philipp Grubauer a réalisé 22 arrêts. Mais ces efforts n’ont pas été suffisants pour renverser la vapeur.

Cole Sillinger et Pierre-Luc Dubois avaient donné le ton au match en première période en touchant tous les deux la cible. Dubois a terminé le match avec un doublé. Kent Johnson et Noah Gregor ont eux aussi contribué à cette victoire avec un but chacun, tout comme Anderson avec une mention d’aide. Logan Thompson n’a pas été très occupé, bloquant 18 rondelles.

Les représentants de l’unifolié reprendront l’action dimanche contre l’Italie. La Slovaquie, la France, la Suisse, le Danemark et le Kazakhstan font également partie du Groupe A.