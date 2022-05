Découvrez qui se cache derrière les pictorecettes

C’est au début de la pandémie que Hugo Saint-Jacques, chef exécutif depuis 2015 des cuisines Zeste et de la salle de réception multifonctionnelle Dock619, a eu l’idée des pictorecettes, ces recettes détaillées en images que nous partageons dans nos pages. Pour l’épauler chaque semaine, il est accompagné par deux talentueux collègues, David Martel, son chef de cuisine, et Heather Abenosa-Meja, sa sous-chef.

On ne présente plus Hugo Saint-Jacques. Le chef québécois a été tour à tour chef vedette aux émissions Les Chefs ! en 2010 et 2014, lauréat du prix « Chef canadien de l’année » en 2014, et copropriétaire du restaurant Bazz Java Jazz pendant quelques années. Aujourd’hui, il se dédie corps et âme à son rôle de chef exécutif des cuisines Zeste et de la salle de réception Dock619. C’est d’ailleurs au Dock619 qu’est tourné Station Potluck, une émission qu’il coanime avec Stefano Faita et Émilie Fournier sur Zeste.

Communicateur hors pair, Hugo Saint-Jacques a eu l’idée des pictorecettes durant la pandémie. « Le concept est d’imager la méthodologie de travail, explique-t-il. Pour les gens qui sont intimidés par les longues recettes, les pictorecettes sont une façon de tout simplifier. De plus, nous offrons un mélange de recettes très simples et de recettes qui vont demander un peu plus de travail pour toucher un maximum de lecteurs. »

Trois cuisines différentes

Puisqu’il faut « être bien entouré pour faire de beaux projets », Hugo Saint-Jacques fait rapidement appel à David Martel et Heather Abenosa-Meja pour l’épauler dans la création et la rédaction des recettes.

À trois, les créateurs offrent du contenu diversifié. « Moi, je suis né ici et j’ai été nourri de la gastronomie d’ici, révèle Hugo Saint-Jacques. J’adore donc utiliser les produits d’ici, même si les voyages m’ont vraiment formé. »

David Martel, qui travaillait dans un restaurant de Tofino avant de se joindre au Dock619, jouit d’une belle base de cuisine italienne. « J’ai toujours eu une aspiration pour la cuisine italienne. Ce sont des recettes simples, avec de bons produits, tout simplement. Quand on a des produits d’exception, comme ici au Québec, la recette se fait d’elle-même. »

Repérée lors d’un cours de cuisine par Hugo Saint-Jacques, Heather Abenosa-Meja, d’origine philippine, a quant à elle une affection toute particulière pour la cuisine asiatique. « Les arômes, les saveurs, le umami que ça donne, cela m’a toujours allumée ! »

La passion des produits locaux

Comme tout bon chef, le trio suit le rythme des saisons et met en vedette nos produits locaux. « Je suis un amateur des produits de la mer, révèle Hugo Saint-Jacques. C’est vraiment une de mes forces. J’aime aussi beaucoup le topinambour, un tubercule extraordinaire, si savoureux ! »

De son côté, Heather adore cuisiner avec les agrumes. « C’est super pour donner un goût acidulé à une sauce ou à un plat. Hugo et David m’ont également fait découvrir des ingrédients locaux, comme les baies d’argousier ou les épices boréales. »

Finalement, David Martel se réjouit que l’asperge, son légume préféré, soit de saison présentement. La signature des produits locaux se retrouve donc chez les trois, mais en toute simplicité.

