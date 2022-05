Élections provinciales: la CAQ et le PQ refusent de participer au débat en anglais

Le premier ministre François Legault refuse de participer à un débat dans la langue de Shakespeare durant la campagne électorale. Le chef du Parti Québécois a aussi refusé l’offre des réseaux anglophones, soutenant que la langue officielle et commune au Québec est le français.

La CAQ a confirmé que le premier ministre François Legault sera absent du débat qui doit être diffusé en septembre prochain qui sera organisé par un consortium rassemblant CBC, CTV, Global et CJAD.

«Nous avons décliné les invitations pour deux débats, dont un en anglais. Le PM participera déjà aux débats organisés par les réseaux TVA et Radio-Canada. Il faut comprendre que chaque débat demande un temps de préparation important», a mentionné son porte-parole Ewan Sauves. Le parti au pouvoir n’a pas voulu émettre plus de commentaires.

«Langue commune»

Dans une série de tweets, le chef du Parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon a également affirmé qu’il ne participera pas au débat des chefs en anglais.

Le Parti Québécois ne participera pas au débat des chefs en anglais. La langue officielle et commune au Québec est le français. Nous serons bien évidemment disponibles pour répondre aux questions des journalistes anglophones. — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) May 13, 2022

«La langue officielle et commune au Québec est le français. Nous serons bien évidemment disponibles pour répondre aux questions des journalistes anglophones», a-t-il écrit, faisant polémiques sur les réseaux sociaux vendredi.

Il estime qu’il peut néanmoins promouvoir l’idée de l’indépendance auprès des anglophones.

«L’argument que notre absence du débat en anglais empêche de promouvoir l’indépendance auprès des anglophones est mal fondé», croit-il.

Anglade attaque Legault

Pour la cheffe libérale Dominique Anglade, le premier ministre «tourne le dos» à une portion importante de la population en refusant de participer au débat en anglais. «En 2018, il a participé, mais là, ça ne fait plus son affaire. Ce n’est même plus important. Quel genre de message on envoie à la population?», demande-t-elle.

François Legault, suggère-t-elle, n’a peut-être pas envie de justifier certaines politiques qui ont déplu à la communauté anglophone. «Ça donne l’impression de ne pas être capable de défendre son bilan et de se tenir debout», dit Mme Anglade.

En 2018, François Legault avait participé à ce premier débat en anglais. Il avait même fait une campagne publicitaire en anglais dont le slogan était : «Join us!». Il tentait ainsi de convaincre la communauté anglophone de voter pour la CAQ.

Tout comme les libéraux, Québec Solidaire a confirmé sa présence, soutenant que le premier ministre est celui qui en sortira perdant.

«Nous, on va être là», a mentionné la porte-parole, Stéphanie Guévremont. «Les événements d’aujourd’hui ne changent rien.»

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime a confirmé sa présence. «Il me fera plaisir d’y participer», a écrit sur Twitter le chef.

– Avec la collaboration de Patrick Bellerose