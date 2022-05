C’est un emblème du Québec. Elle est souvent imitée, mais jamais servie et garnie avec autant d’amour.

Chaque bouchée est la combinaison parfaite entre le chaud et le froid, le craquant et le moelleux, la richesse et la fraîcheur... Elle doit être juteuse, laisser des traces de beurre sur vos doigts, et surtout, elle ne doit pas être élégante à déguster.

Parce que, oui, la guédille de homard, c’est du sérieux !

Voici quelques restaurants où mettre la main sur cette fierté nationale.

Brasserie Harricana

Photo courtoisie

L’histoire qui a débuté à Amos au début des années 1970 s’est vu redonner un second souffle en 2014 dans le quartier La Petite-Italie, et ce, pour notre plus grand bonheur ! Celle qui a vu ses parents conduire le premier navire Harricana rend un bel honneur à ses origines non seulement avec plusieurs éléments du mobilier, mais en accordant son incontournable guédille de homard à la bière Blanche d’Amos, brassée par elle-même. Serait-ce le duo de l’été ?

► brasserieharricana.com

► 95 rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Chez Delmo

Photo courtoisie

Il serait bien bête de s’installer dans l’un des meilleurs restaurants de poissons et fruits de mer de Montréal uniquement pour la guédille de homard (renfermant quand même 1⁄2 homard par portion). Si celle-ci reste un choix absolument judicieux lorsque la saison bat son plein – surtout accompagnée de la très fameuse salade de chou et frites allumettes –, on n’hésite pas à prolonger le plaisir avec la crème de tomate qui n’a pas bronché du menu depuis 1938, ou encore y aller 100 % homard avec la bisque. À ce stade, le verre de Chablis est fortement recommandé.

► chezdelmo.com

► 275 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Parasol bar à vin Shack du Homard

Photo courtoisie

Le bar à vin caché du quartier Mile-End sait gracieusement rendre honneur au homard du Québec avec une guédille qui se distingue des autres sur le marché. Le chef prône la pureté du produit en s’inspirant de la manière dont il est servi au Connecticut : homard chaud et beurre clarifié seulement ! « Plus de homard, moins de flafla », peut-on l’entendre dire.

À boire, on est loin de rester sur notre soif avec un sommelier de calibre olympique qui saura toujours dénicher la bouteille parfaite !

► parasolbaravin.com (ouverture prévue fin mai)

► 5439 boulevard Saint-Laurent, Montréal (accès par la ruelle)

Le Shack du Pêcheur

Photo courtoisie

Tacos de poisson, fish and chips, rouleaux impériaux de homard, burger de morue, spaghetti aux fruits de mer, guédille de homard : au Shack du Pêcheur, on plonge littéralement dans la mer ! On déguste ce pain hot-dog brioché – et légèrement toasté –, rempli de morceaux de homard frais de la Gaspésie, de céleri frais et d’herbes fraîches, le tout enrobé d’une mayonnaise légère soit en mode « express » à Bromont, soit accompagné d’un petit verre de vin rosé aux succursales de La Prairie ou de Boucherville.

► shackdupecheur.com

► 1119 boulevard Taschereau, La Prairie

► 1052 rue Lionel-Daunais, Boucherville

► 10 boulevard Bromont, Bromont (Shack « Express »)