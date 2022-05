La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 13 mai 2022

À quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

A Light For Attracting Attention - The Smile (****)

Deux éminents membres de Radiohead - Thom Yorke et Jonny Greenwood - font partie du combo The Smile qui nous offre son premier album. On entend ici un réel retour à une certaine simplicité. Après la mise en matière éthérée de la pièce d’ouverture, on n’est pas déçu de plonger dans le vif du tempo avec The Opposite. Si vous avez délaissé les litanies plaignardes de Radiohead avec les années, peut-être que The Smile va vous ravir. Les chansons portées par les guitares comme You Will Never Work in Television Again font sortir le méchant là où Radiohead risque de tout garder en dedans, tellement ses albums n’en finissent pas de s’épivarder sur l’introspection... Avec The Smile, pas de flafla. On sent que les musicos, épaulé par Tom Skinner à la batterie, ont voulu se payer un trip pour se recentrer sur l’essentiel plutôt que de s’éparpiller sempiternellement sur l’électro. Bref, c’est moins prétentieux. Même si, oui, les intonations du chanteur rappellent le fameux groupe. Thom Yorke chanterait du reggaeton ou du néo-trad que ça sonnerait encore comme Radiohead... (Stéphane Plante)

Dans tes rêves - Marie-Pierre Arthur (****)

Cet EP de Marie-Pierre Arthur s’entame doucement avec une intro joyeusement onirique, tel un lent décollage pour un périple de cinq chansons live. Sa pièce Rien à faire en version spectacle reste assez proche de celle en studio. Les chœurs s’avèrent peut-être plus efficaces, englobants, que sur l’originale. En prime? Une finale évoquant presque Blondie. Que ce soit intentionnel ou pas, on est preneur. Cette groove élégante se répercute sur les cinq titres. (Stéphane Plante)

bonjour - Navet Confit (****)

On pourrait comparer l’univers éclaté de Navet Confit à une maison aux mille recoins permettant encore plus de détours. Continuant d’ouvrir des portes, l’artiste propose 11 pièces aux paroles cocassement décalées sur sa nouvelle offrande intitulée bonjour. À travers des riffs accrocheurs et de réjouissantes dissonances, le rock qu’on y découvre ne s’accroche pas les pieds dans les fleurs du tapis. C’est plutôt la totale liberté créative qui prime, d’ailleurs devenue la signature de l’excellent Navet Confit. (Mélissa Pelletier)

Fleur de l'Âge - Mon Doux Saigneur (****)

Passé maître dans la décortication des sentiments insaisissables, et souvent pénibles, Emerick St-Cyr Labbé semble lever la tête vers le soleil avec son troisième opus La fleur de l’âge qui flirte avec le folk, le rock et le country. Encore un peu aveuglé peut-être, mais définitivement plus léger, l’artiste parsème ses compositions d’espoir, de guérison et même de bonheur. Entre les Art vivant, Mélodie et Shoegaze, c’est surtout l’apaisement qu’on peut deviner entre les notes parfois joliment fuyantes, toujours bien ficelées. (Mélissa Pelletier)

Pour ce nouvel opus, le jeune rappeur de Limoilou nous déballe son flow sur ses refrains chill aux effluves de chanvres. Ceux-ci risquent d’ailleurs de s'incruster rapidement dans votre cerveau, de sorte que vous allez fredonner les pièces Réel, Nuages ou Microdose la seconde après les avoir entendues. Avec ses mélodies accrocheuses et ses arrangements misant sur les guitares acoustiques, peut-être Whitie a-t-il inventé le «rap de bord de feu»... Surveillez-le bien voler le show à la prochaine Saint-Jean. (Stéphane Plante)

