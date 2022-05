Laurentienne: un autre v.-p. de Toronto dans le Québec inc.

Alors que le gouvernement Legault pousse son projet de loi 96 pour protéger le français, la Banque Laurentienne vient de recruter un anglophone de Toronto comme vice-président aux relations aux investisseurs.

« Andrew Chornenky était le meilleur candidat pour ce poste vu sa vaste expérience dans le domaine bancaire et en matière de relations avec les investisseurs, mais surtout parce qu’il a travaillé directement avec la Banque Laurentienne au cours de la dernière année », a expliqué son porte-parole, Merick Seguin.

Avant la Banque Laurentienne, Andrew Chornenky a travaillé chez Teneo, à la Banque Scotia et au ministère des Finances de l’Ontario.

Fondée en 1846 par Ignace Bourget et une quinzaine de Montréalais, la Banque Laurentienne vaut aujourd’hui 1,6 milliard de dollars en Bourse.

Sa PDG, Rania Llewellyn, apprend le français. Elle a réussi à faire plus de la moitié de son discours de l’assemblée d’avril en français, mentionne-t-on.

Direction à 50 % francophone

« La moitié de l’équipe de direction de la Banque est francophone, y compris notre vice-président exécutif et chef de la direction financière, Yvan Deschamps, qui est basé à Montréal et auquel M. Chornenky se rapporte », souligne le porte-parole de l’institution, Merick Seguin.

« Les employés peuvent toujours s’exprimer dans la langue de leur choix, mais les rencontres à Montréal se tiennent en règle générale en français », conclut-il.

Parmi les embauches récentes de la Banque Laurentienne, notons celles de Jean-François Beaudry (vice-président marketing), Denys Ouellet (VP développement des affaires et chef du réseau Distribution Québec), Marie-Annick Viau (VP et chef comptable), Vincent Fillion (VP produits de prêts garantis – immobilier résidentiel) et Catherine Lussier (VP quantification risque & analytique).