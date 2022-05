Le catalogue Pink Floyd pourrait être vendu pour 500 M$

Le catalogue de musique du groupe culte de rock britannique Pink Floyd fait l'objet de convoitise de la part de Warner Music et BMG, maison de gestion musicale allemande alliée au fonds américain KKR, d'après le Financial Times.

• À lire aussi: Chanson de Pink Floyd en soutien à l'Ukraine

L'accord pourrait potentiellement dépasser 500 millions de dollars d'après le quotidien financier qui cite des sources proches du dossier.

Il pourrait même dépasser le montant de la vente l'an dernier du catalogue de Bruce Springsteen à Sony Music, dont le montant aurait atteint 550 millions de dollars d'après la presse américaine, un record, ajoute le FT.

Le groupe de rock progressif mené par David Gilmour et Roger Waters est l'un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire musicale avec des titres phare comme «Money», «Wish you were here», ou «Comfortably numb» et 250 millions de copies écoulées dans le monde selon le site bestsellingalbums.org.

Les ventes de catalogues musicaux de vedettes musicales se sont multipliées ces dernières années, avec ceux de David Bowie, Bob Dylan, Sting ou Tina Turner qui auraient aussi d'après la presse été cédés pour des centaines de millions de dollars.