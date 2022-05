Le député Joël Arseneau, lauréat du Prix Louis-Joseph-Papineau 2022

Le député péquiste, Joël Arseneau, recevra le Prix Louis-Joseph-Papineau 2022 décerné par le Rassemblement pour un Pays Souverain (RPS), pour «l'ensemble de son œuvre en tant que parlementaire».

«C’est son attitude, ses actions et ses déclarations qui inspirent le respect et la confiance, il commande une certaine autorité morale», a expliqué en entrevue vendredi le président du Rassemblement pour un Pays Souverain, Benoit Roy.

Le Rassemblement pour un Pays Souverain est un mouvement indépendant souverainiste qui lutte pour la réalisation de l’indépendance du Québec.

M. Arseneau occupe le poste de chef parlementaire du troisième groupe d’opposition depuis le 9 septembre 2021 et est le député des Îles-de-la-Madeleine depuis le 1er octobre 2018.

Le Prix Louis-Joseph-Papineau 2022 est décerné annuellement dans le but de «reconnaître une personnalité pour son engagement envers le Québec et s’étant distinguée pour sa grande contribution dans l’avancement des causes souverainiste et patriotique».

«Par son engagement envers le Québec et ses grandes convictions nationales, monsieur Arseneau incarne l’idéal politique soutenu par le leader patriote avec une autorité morale et un sens de la justice et de l’équité collective indéniables et exemplaires», est-il écrit dans le communiqué du RPS émis vendredi.

Seuls les chefs intérimaires ou les chefs parlementaires peuvent être considérés en tant que potentiel impétrant.

Les honneurs seront présentés au chef parlementaire du Parti québécois le lundi 23 mai, soit la Journée nationale des Patriotes, dans le cadre de la 17e édition du Gala des Patriotes du Rassemblement pour un Pays Souverain.

L’ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, est le premier à avoir reçu le Prix Louis-Joseph Papineau en 2005.

Le chef du Bloc québécois, Yves François-Blanchet, avait remporté le prix l’an dernier.

Rappelons que Louis-Joseph Papineau était un homme politique québécois et patriote ayant occupé les postes de président de l’Assemblée en 1815 et de chef du Parti canadien, qui est devenu le Parti patriote en 1826.