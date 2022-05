L’événement le plus branché du printemps

Le Centre de foires d’ExpoCité accueille à compter d’aujourd’hui (et jusqu’à dimanche) le Salon du véhicule électrique (SVEQ) qui regroupera la plus vaste gamme de véhicules électriques de toutes sortes à l’est de la province. Le Salon en mettra aussi plein la vue avec la diversité de ses exposants qui présenteront leurs toutes dernières nouveautés à la fine pointe de la technologie électrique, telles que les vélos électriques, les scooters électriques, les bornes de recharge, les panneaux solaires et les solutions électriques sur tout ce qui concerne l’électrification des transports et sur les processus d’adaptation de ceux-ci à la maison. De nombreuses conférences seront présentées pour ajouter un complément d’information aux visiteurs, qui auront aussi accès à une boucle d’essai routier en circuit urbain d’environ 5 km leur permettant d’essayer le véhicule convoité tout à fait gratuitement. https://sveq.ebems.com/le-salon.html.

Nouveau membre

Photo courtoisie

La Confrérie des Amis du Québec, organisme qui a pour but de regrouper des hommes œuvrant dans divers domaines de la société de la région de Québec, afin de mieux se connaître et de partager, voit son « membership » augmenter de façon régulière. Le 4 mai dernier, lors d’une activité présentée au Dooly’s de Sainte-Foy, les membres présents ont accueilli un nouveau membre, Dominic Bélanger, directeur général du Sélection Retraite Saint-Augustin. On le retrouve au centre sur la photo avec, à gauche, Jean Sawyer, membre du CA de la Confrérie des Amis du Québec, et à droite, Gérard Brousseau, parrain de Dominic.

C’est parti

Photo courtoisie

Bien que la saison de golf 2022 soit bien jeune, la valse des trous d’un coup est repartie. Lucie Aubin (photo) en a réalisé un, son premier en carrière, le 5 mai dernier, au trou numéro 14 du club de golf Albatros de Québec, une normale trois de 89 verges, qu’elle a négociée avec un cocheur d’allée. Lise Godreau et Lyna Beaulieu ont été témoins de la scène. Bravo Lucie.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 13 mai 2021. Après plus de vingt-huit ans comme chef d’antenne, Pierre Jobin anime son dernier bulletin de nouvelles à TVA Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Julie Couture (photo), journaliste et chef d’antenne à TVA Québec, 48 ans... P.K. Subban, défenseur des Devils du New Jersey (LNH), 33 ans... Jaroslav Halak, ex-gardien de but des Bruins de Boston (LNH), 37 ans... Micky Madden, bassiste de Maroon 5, 43 ans... Annie Fortin, directrice générale de StructurA Conseils, 46 ans... Linda Goupil, femme politique (1998-2003), 61 ans... Vincent Graton, comédien québécois, 63 ans... Stevie Wonder, chanteur, 72 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 mai 2017 : Marcel Pelletier (photo), 89 ans, ancien gardien de but québécois qui a agi comme recruteur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pendant plus de quatre décennies et ancien porte-couleurs des As de Québec au sein de la Ligue senior du Québec... 2020 : Astrid Kirchherr, 81 ans, connue comme étant la première personne à avoir pris les Beatles en photo, en 1960... 2019 : Doris Day, 97 ans, chanteuse et actrice américaine, vedette du cinéma hollywoodien des années 1960...