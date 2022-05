Mickelson fait une croix sur le Championnat de la PGA

Phil Mickelson a déclaré forfait en vue du Championnat de la PGA, qui aura lieu du 19 au 22 mai sur les allées du Southern Hills Country Club, à Tulsa en Oklahoma.

L’athlète de 51 ans devait défendre son titre, lui qui a remporté l’événement en 2021, devenant du même coup le plus vieux golfeur à remporter un tournoi du grand chelem, son sixième en carrière.

«Phil est éligible à devenir membre de la PGA pour le reste de sa vie et nous l’aurions accueilli à bras ouverts s’il avait voulu participer, de rédiger PGA of America, sur son compte Twitter. Nous souhaitons le meilleur à Phil et [sa femme] Amy et avons hâte de le voir revenir au jeu.»

Mickelson s’est éloigné du monde du golf au mois de février, après que des propos déplacés de sa part, contre la PGA, aient fait surface. Il s’était alors excusé et avait indiqué prendre une pause pour travailler sur lui-même et consacrer du temps à ses proches.