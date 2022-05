Nuances de Loire: Sancerre

Avec plus de 80 % de production en blanc, le sauvignon est évidemment le roi à Sancerre, mais le pinot noir (qui compte pour environ 10 %) peut donner des vins de haute voltige qui n’ont pas à rougir devant leurs cousins bourguignons.

Élu « village préféré des Français » l’an dernier à l’émission éponyme diffusée sur France 3, Sancerre se présente tel un mamelon entouré de vignes. À l’exception d’un minuscule enclos de sauvignon franc de pied appartenant à la famille Vacheron (l’un des meilleurs producteurs de l’appellation), on ne trouve pas de vigne à proprement parler dans ce pittoresque village fortifié. Elles se trouvent tout autour, réparties sur 14 communes situées sur la rive gauche de la Loire. Une faille géologique suivant l’axe nord-sud depuis Saint-Gemme en Sancerre en passant sur le flan ouest de Sancerre, jusqu’à Vinon, permet de distinguer du côté de la Loire des sols de silex et de l’autre, les sols de caillottes et de calcaire de type kimméridgien. Or, le sauvignon, cépage très aromatique, aura un profil différent selon la composition du sol. C’est d’ailleurs ce qui motive de plus en plus de vignerons à élaborer des cuvées dites « parcellaires », comme ça se fait beaucoup par exemple en Bourgogne ou dans le Piémont. Voici cinq vins pour mieux comprendre le Sancerrois et ses environs.

Château de Sancerre 2020, Sancerre

★★★ | 27,75 $ | France 13 % | 2 g/L

Code SAQ : 164582

Ancienne propriété du groupe Marnier-Lapostolle (Grand-Marnier), le vignoble de 55 hectares a été racheté par la maison saumuroise Ackerman qui fait principalement dans la bulle. Certifié Haute Valeur Environnementale (HVE) de niveau 3, l’ensemble du vignoble devrait être certifié bio en 2025. C’est le sancerre le plus vendu au Québec. Les raisins proviennent des trois types de sols sancerrois. Un joli nez de mandarine et de fleur blanche laisse place à une bouche au fruité mûr. D’assez bonne densité, il offre une finale saline, longue et serrée.

Chavet, La Côte 2020, Menetou-Salon

★★★ | 23,15 $ | France 13 % | 1,7 g/L

Code SAQ : 974477

À l’ouest de Sancerre, vers Bourges, l’appellation Menetou-Salon se distingue par ses sols essentiellement calcaires de type kimméridgien (similaires à ceux qu’on trouve à Chablis). Les vins y sont habituellement plus légers qu’à Sancerre, mais les meilleurs producteurs comme Philippe Gilbert ou le Domaine Pellé peuvent produire des vins d’une aussi grande finesse. Celui du Domaine Chavet donne un bon exemple du niveau de qualité qui peut y être atteint en plus d’être proposé à bon prix. Fruité frais. Corps vif et bien sec. Persistance agréable sur des tonalités d’agrumes.

Paul Prieur & Fils, Vendanges Entières 2019, Sancerre

★★★1/2 | 43,75 $ | France 14 % | n.d. g/L

Code SAQ : 13996329

Situé à Verdigny, ce domaine familial est cultivé en bio (mais non certifié) et utilise très peu de sulfite. Avec des vignes situées sur les trois types de sols, dont une superbe parcelle dans le légendaire coteau des Monts Damnés à Chavignol, Philippe Prieur et son neveu Luc proposent des vins de haute qualité. Les blancs offerts à la SAQ méritent votre attention alors que les rouges se démarquent par leur profondeur et leur complexité. C’est le cas avec ce pinot noir issu d’une vinification avec vendange entière, ce qui apporte un supplément de structure. Un vin encore serré au profil viril qui sera meilleur après un passage en carafe ou, mieux encore, 3 ou 4 ans de cave.

Pascal Jolivet, Attitude 2021, Val de Loire

★★★ | 18,30 $ | France 12,5 % | 1,8 g/L

Code SAQ : 11463828

Sous l’impulsion du jeune Clément Jolivet, la maison Pascal Jolivet délaisse tranquillement son activité de négociant pour se concentrer sur les cuvées du domaine qui compte environ 30 hectares en bio. Les cuvées Sancerre 2021 (31 $ - Code SAQ 528687) et Pouilly-Fumé Blanc Fumé 2020 (33,50 $ - Code SAQ 14879597) sont à acheter les yeux fermés, tout comme la surprenante cuvée parcellaire Chêne Marchand 2020 (39,75 $ - Code SAQ 14890788). Pour se faire une idée du style, essayez la cuvée Attitude 2021, un sauvignon particulièrement réjouissant provenant de Touraine et vinifié avec brio chez Jolivet.

Alphonse Mellot, La Moussière 2020, Sancerre

★★★1/2 | 37,75 $ ou 21,85 $ en 375 ml | France 13 % | 3 g/L - Bio

Code SAQ : 33480

L’activité de la famille Mellot à Sancerre remonte à... 1513 ! En hommage au père fondateur du domaine, chaque aîné se prénomme Alphonse. Junior, 19e génération, a pris le relais de Senior qui reste dans une retraite active. Les 56 hectares du domaine sont cultivés en biodynamie alors que les caves souterraines qui serpentent sous le village impressionnent. La Moussière, vin phare du domaine, provient d’un vignoble d’un seul tenant d’une superficie de 25 hectares. Un 2020 tout en lumière avec un fruité ample et vibrant. De vieux millésimes dégustés dans le passé permettent d’affirmer que le vin peut vieillir en beauté. On aimerait avoir accès à plus de cuvées du domaine au Québec...