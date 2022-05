Prêt à vous envoler de Québec cet été?

La saison estivale est lancée à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et les transporteurs débarquent avec une offre de vols directs des plus intéressantes. Pour l’Ouest canadien, Air Canada a débuté ses nouvelles liaisons vers Calgary et Vancouver, alors que WestJet reprend ses vols vers Calgary. Du côté de l’Europe, Air Transat offre la possibilité de découvrir Londres et Paris tout l’été. Un des plus grands transporteurs au monde, Air France, s’installe également à Québec dès le 17 mai et offrira 3 vols par semaine vers Paris-Charles de Gaulle. Les transporteurs américains American Airlines et United reprennent quant à eux leurs routes de Chicago, Newark et Philadelphie. Il est aussi toujours possible de s’envoler vers des destinations soleil et les belles régions du Québec.

Qui plus est, les voyageurs pourront bientôt profiter de nouveaux services alimentaires, soient le resto-bar Blaxton et la Brûlerie Rousseau par Nourcy qui ouvriront cet été.

►En savoir plus : https://www.aeroportdequebec.com/fr/vols-et-destinations/destinations-desservies