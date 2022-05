Trophée Ted-Lindsay : McDavid dans la lignée de Gretzky et Lemieux

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) semblent avoir sensiblement le même jugement que les journalistes couvrant leurs activités, car les attaquants Connor McDavid et Auston Matthews figurent parmi les finalistes à l’obtention du trophée Ted-Lindsay cette année.

Également dans le top 3 de la course au trophée Hart, accordé au joueur le plus utile à son équipe, les deux hommes ont ainsi été choisis par leurs semblables de la LNH. L’autre patineur en lice est le défenseur des Predators de Nashville Roman Josi. Pour le trophée Hart, c'est toutefois le gardien Igor Shesterkin, des Rangers de New York, qui est le troisième candidat.

McDavid a dominé le circuit Bettman avec 123 points, en route vers le quatrième trophée Art-Ross de sa carrière. Il pourrait maintenant empocher son quatrième Ted-Lindsay : Wayne Gretzky et Mario Lemieux sont les seuls hockeyeurs ayant gagné ce prix au moins quatre fois.

Pour sa part, Matthews s’est assuré le Maurice-Richard avec 60 buts. S’il est couronné, il deviendra le premier Américain depuis Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, en 2015-2016 à recevoir la récompense octroyée au joueur par excellence aux yeux de ses collègues du syndicat.

Enfin, Josi a amassé 96 points, dont 73 mentions d’aide, en 80 affrontements. Le Suisse a joué plus de 2000 minutes, terminant au quatrième rang de la LNH à ce chapitre. Un seul autre arrière a mis la main sur le prix autrefois nommé Lester-B.-Pearson, soit Bobby Orr en 1974-1975.

Contrairement au Ted-Lindsay dont les finalistes sont déterminés par un vote effectué auprès de l’Association des joueurs, ceux du trophée Hart sont décidés par l’Association professionnelle des chroniqueurs de hockey. L’identité du gagnant sera dévoilée plus tard en séries.