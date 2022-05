Une adolescente de 16 ans manque à l’appel à Québec

La police de Québec demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 16 ans qui aurait fugué de chez elle, vendredi matin.

Méghan Jolicœur-Caron aurait été vue pour la dernière fois dans le secteur de Cap-Rouge, vers 10h30. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

La jeune femme de 16 ans mesure 5 pi 4 po et pèse 135 lb. Elle a les cheveux longs et bruns et les yeux bruns.

On la décrit comme étant mince et elle portait une robe blanche lignée jaune et noir lorsqu’elle a fugué.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).