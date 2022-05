Une fillette tuée par sa famille lors d’un exorcisme; sa mère publie ensuite une vidéo YouTube

Arely, une petite Américaine de trois ans a été tuée par les membres de sa famille qui la croyaient «possédée par un démon».

C’est dans une église de San Jose, en Californie, que la fillette a été étranglée par sa propre mère, son oncle et son grand-père, rapporte le média KRON4.

La famille de la victime pensait qu’elle était «possédée par un démon, et était à l’église pour prier pour elle», a déclaré la procureure adjointe du district, Rebekah Wise, dans des documents judiciaires.

«Le grand-père de la victime a été identifié comme le chef de l'église et a affirmé qu'il était un pasteur certifié», a-t-elle ajouté.

Arely est décédée après plus de 12 heures de torture, à approximativement 18 heures 30. La famille a appelé les secours seulement deux heures plus tard, sans que les ambulanciers ne puissent plus rien faire.

La thèse de l’homicide a immédiatement été confirmée, par suffocation et étouffement.

Vidéo YouTube

Une étrange vidéo a été publiée sur YouTube après la mort de la victime, intitulée de son nom complet, Arely Naomi Proctor Hernandez.

La mère, qui se filme seule pendant environ 40 minutes, dit «connaitre les vraies conditions de la mort [de sa fille]», tout en souriant et rigolant ponctuellement.