FOURNIER, Sœur Rolande, O.S.U.

(Saint-Léopold)



Aux Jardins d'Évangéline, le 26 décembre 2021, à l'âge de 81 ans et 10 mois, dont 59 ans de vie religieuse est décédée Sœur Rolande Fournier, (Saint-Léopold), fille de feu Florida Deschênes et de feu Joseph Fournier. Elle était native de Ste-Perpétue-de-l'Islet.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 heures. L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Rolande laisse dans le deuil ses frères : Marcel et André, ses belles-sœurs : Madeleine Gilbert, Hélène Gamache. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces bien-aimés dont elle a toujours gardé de beaux et bons souvenirs. Son neveu, Père Claude Morneau présidera la messe des funérailles. Dans la paix, elle est allée rejoindre plusieurs membres de sa famille : Joseph Fournier (Florida Richard), Marie-Louise F. (Gérard Thiboutot), Lucienne F. (Benoit Morneau ), Arthur F. (Marguerite Morneau), Simone F. (John Keighan), Marie F. (Érasme Pellerin), Thérèse F. (Lucien Poitras), Florence F. (Jos Beaulieu), Étienne F. (Thérèse La Durantaye), Roméo F. (Thérèse Thériault), Laurent F. Alice F. (Armand Bouchard), Armand F. Marcel F. (Huguette Desjardins), Léopold F. (Carmelle Gilbert), épouse d'André (Madeleine Carrier). Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de Sœur Rolande ou par des dons à " Les Œuvres Marie-Guyart ", 1358, rue Barrin, Québec, QC, G1S 2G8." Les fleurs paraissent sur la terre,Le temps de chanter est arrivé,Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. "Cant, 2, 12