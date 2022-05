BÉLANGER, Mariette



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 2 mai 2022, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Mariette Bélanger, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Bidégaré, fille de feu madame Bernadette Duclos et de feu monsieur Joseph Bélanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel, Pierre (Francine Gingras), Mario (Josée Kérouack) ses petits-enfants: Valérie (David Bolduc), Marie-Pier (Alexandre Thibaudeau), Sarah (Émile Naud), Sébastien (Florence Laberge) et cinq arrière-petits-fils: Pier-Alexandre, Charles-Antoine, Benjamin, Louis-Félix et Charles; sa sœur Gisèle (feu Noël Savard), ses frères Clément (feu Colette Laperrière) et André (Céline Lamontagne); ses beaux-frères: Paul (Lise Bilodeau), Pierre (Denise Morneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents des familles Bélanger et Bidégaré. Elle a rejoint ses frères et sœurs : feu Cécile, feu Thérèse, feu Juliette, feu Lucien, feu Raymond, feu Charles (Gisèle Bélanger), feu Jacques, feu Roger, ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Saint-Antoine du 2e étage pour tous les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auLa mise en terre suivra au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Le Noël du Bonheur, 1411 Boul Père-Lelièvre, Québec, Qc, G1M 1N7, Tél.: 418-687-6635www.noeldubonheur.comDon en ligne - Le Noël du Bonheur (jedonneenligne.org)