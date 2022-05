ÉMOND, Louis



Louis Émond est décédé le 29 avril 2022, à l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec. Il était le fils de feu Jean-Charles Émond et de feu Isabella Parent de Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 10h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Beauport, rue du Fargy. Il laisse dans le deuil Francine Lehouillier, son épouse, toujours aimante après plus de cinquante ans de mariage; ses filles: Caroline (Sébastien Lord) et Marie-Hélène (Paul Fortier); son petit-fils Damien Lord et son petit-fils par alliance Tom Fortier; son frère Marc (Monique Verreault); ses deux neveux formidables: Antoine, son filleul, (Madeleine Lemay-Bonenfant) et Hubert; ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que ses neveux et nièces de la famille Lehouillier, ses tantes Gisèle Gougeon (feu Blaise Émond), Raymonde Parent (feu Maurice Caron) et René Parent (feu Marc Beaulé); de nombreux cousins et cousines. Ses dernières pensées se sont tournées vers des proches significatifs pour lui: sa belle-soeur Monique Lehouillier (feu Emmanuel Turcotte), son beau-frère, ami et complice de toujours Guy Fortier (Raymonde Lehouillier); sa cousine Anne Morel (Guy Faber); ses amis: Constance Royer, Gilles et Ginette Pouliot, Claude et Lucie Turmel, Guimont et Cécile Vachon, Michel et Lina Pouliot, Alain Harvey et Magella Chrétien, Gilles Gagnon et Marie-Andrée Renaud, Claude Charbonneau et Lise Sansfaçon. La famille remercie chaleureusement l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement, tout particulièrement l'infirmière en chef Lucie, Dre Théorêt et les infirmières Joani et Dorina pour les soins patients et attentionnés ainsi que pour l'écoute et les précieux conseils. Toute marque de sympathie pourra se traduire par un don à la Fondation Mira, qui élève de bons et fidèles Bouviers Bernois, comme son cher feu Gaspard, des Labradors, des Labernois et des Saint-Pierre, destinés à rendre service aux bénéficiaires vivant avec un handicap visuel, physique ou avec un TSA.https://www.mira.ca/fr/faire-un-don