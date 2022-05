PARENT, Carmel



À l'hôpital Enfant-Jesus, le 1er février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Carmel Parent, fille de feu monsieur Éleuthère Parent et de feu madame Thérèse Parent. Elle demeurait à Québec.et de là, au Cimetière Paroissial. Elle était la sœur de : Céline (feu Aimé Mailloux), feu Yvon (feu Armande Chouinard), feu Vincent, feu Lucille (feu David Mailloux) et feu Aurélie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc), G1J 5B3.