GUDERNATSCH, Ursel



Au St-Brigid's Home, le 10 avril 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé madame Ursel Gudernatsch, épouse de feu monsieur Gert Gudernatsch, fille de feu Leni Burchard et de feu Walter Burchard. Originaire de Kassel en Allemagne, elle s'est mariée à Toronto et a vécu plusieurs années au Nouveau-Brunswick, elle demeurait maintenant à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils : Eric (Rhonda Gunson); ses petits-enfants: Monica, Amanda (Antoine Tailleur) et Ryan, ainsi que sa nièce Barbara Berry, ses neveux, ses cousin(e)s, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du St. Brigid's Home pour les bons soins et leur accompagnement.