BÉLANGER, Martin, PSS



A été rappelé à Dieu le 30 avril, à Montréal, à l'âge de 88 ans. Né à Leclercville le 7 novembre 1933 dans le foyer de Alain Bélanger et de Victoire Hébert, ordonné prêtre le 2 juillet 1961, incardiné au diocèse catholique de Saint-Boniface, admis dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1964. Il laisse dans le deuil ses sœurs Pauline (feu Guy Demers) et Denise (Soeur de la Charité de Québec), son frère René (feu Hermance Demers), ses neveux et nièces, sa parenté ainsi que ses confrères sulpiciens et tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé. Il rejoint auprès du Père ses parents et sa sœur Rose-Aimée.présidée par Mgr Emilius Goulet, PSS, archevêque émérite de Saint-Boniface. L'exposition du cercueil se fera le vendredi 20 mai 2022 de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h à lale samedi 21 mai 2022 de 9 h à 10 h à la Chapelle du Sacré Cœur de la Basilique Notre-Dame. L'inhumation aura lieu à 14 h 30 au Cimetière Notre Dame des Neige, 4601 chemin de la Côte de Neige, Montréal, QC H3V 1E7. La famille et les Sulpiciens tiennent à remercier l'équipe des soins du CHUM et du Service de Santé de la Résidence Saint-Sulpice. En guise de fleurs ou de témoignages de sympathie, il est possible de faire un don à la fondation du CHUM ou aux Œuvres de Saint-Sulpice. Dans la foi, les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal partagent l'espérance qui s'enracine dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelé dans la célébration de l'Eucharistie. Ils vous invitent à manifester votre solidarité par la prière et l'action de grâces pour la vie et le ministère sacerdotal que M. Martin Bélanger a exercé pendant 60 ans.