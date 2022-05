BOURGAULT, Robert (Robin)



À son domicile, le 13 décembre 2021, à l'âge de 60 ans est décédé, entouré de la présence et de l'amour de ses proches, Robert (Robin) Bourgault. Conjoint de Louise Grant et fils de feu dame Laurette Vaillancourt et de feu monsieur Jean-Baptiste Bourgault, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Louise, ses fils: Alexandre (Stéphanie Litalien, leurs filles Agnès et Flore), Pascal (Mélodie Ruest). Il était le frère et le beau-frère de: Ginette (Gaétan Pellerin), feu Dominic (Thérèse Pellerin), Monique (feu Clément-A. Leclerc), Diane, Gaston, Martine, Martin (Carmen Chouinard), Gilbert, Jean-Aimé (Marie-Claude Chouinard), Marius, Simon (Linda Bergeron). De la famille Grant, il laisse dans le deuil sa belle-mère dame Liliane Rodrigue (feu Rodolphe Grant), les enfants de sa conjointe: Valérie Bernier (Mathieu Normand et leurs enfants Allie et Jackson), Anthony Bernier. Ses beaux-frères et belles-sœurs: Pierre (Ginette Larochelle), Michel (Sonia Quevillon), Robert (Nathalie Anctil). Également affectés par son départ, la mère de ses fils Martine Leblanc, les membres de la famille Leblanc, ses neveux et ses nièces, autres parents, amis(es) et collègues de travail. Des remerciements sont adressés au département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny et tout particulièrement au Dre Michelle Boulanger pour son grand dévouement et sa disponibilité. Notre reconnaissance aussi envers le personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur soutien précieux et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 11h30 à 14h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.