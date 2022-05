LAFLAMME, Jean-Marie



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 2 avril 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Laflamme fils de feu Louis Laflamme et de feu Marie-Anne Laflamme. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Paul-Louis (feu Marie Lachance), feu Delmas (feu Anita Roy), feu Cécile (feu Robert Pinel), feu Philibert (feu Doris Bilodeau), feu Gérard, feu Raymond, feu Jacques-Évariste (feu Jacqueline Flamand), Léonard (feu Jacqueline Noël), Julien (Thérèse Goulet), feu Marie-Anna (feu Jean-Guy Rémillard), Emmanuel (Pauline Gosselin), Marcel (feu Ghislaine Boucher), Guy (feu Agathe Brochu) et Yvon (Claire Théberge). Il laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Oasis de St-Damien ainsi qu'au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place.