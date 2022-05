DRAPEAU, Gaétan



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 64 ans et 11 mois, le premier mai 2022, est décédé monsieur Gaétan Drapeau, de la sclérose en plaques et du covid. Il était le fils de feu Léonard Drapeau et de feu Huguette Blanchet. Il laisse dans le deuil sa soeur Johane Drapeau, son frère feu Roger Drapeau, son frère Yvan Drapeau; ses nièces: Marjolaine Bailey (Barry Bailey), Marlène Drapeau et son neveu Mathieu Drapeau, ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, petits neveux et amis. La famille remercie Jacinthe Marier et Marie-Laure Drapeau pour les soins personnalisés et l'aide apportée au cours de son combat. En guise de symphathie, vous pouvez faire un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Chaudières-Appalaches, 4060, boulevard Guillaume-Couture, bureau 104, Lévis, G6W 6N2.