GOBEIL, André



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 5 mai 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé M. André Gobeil, époux de feu dame Marie-Blanche Tremblay, fils de feu M. Joseph Gobeil et de feu dame Albertine Delisle. Natif de Saint-Jean-de-l'Île d'Orléans, il demeurait à St-François-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemardi 17 mai 2022 de 16h à 20h. Le service religieux sera célébré le mercredi 18 mai 2022 à 10h30, en l'église de Saint-Jean, Île d'Orléans et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Monique Gagnon), feu Gérard, Denis (Linda Fortier) et Yvan (Nancy Fournier); ses petits-enfants: Valérie (Israël Tremblay), Jonathan (ex-conjointe Shauna Bower) et Alexis; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Mia et Ezékiel; son frère, ses sœurs, et ses belles-sœurs: Léon Gobeil (Monique Sarrazin), Mireille Gobeil (feu Adélard Labrecque), feu Régina Gobeil (feu Donat Asselin), feu Antonio Gobeil (Édith Asselin) et feu Jean-Joseph Gobeil (feu Raymonde Dallaire); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Rachelle Tremblay (feu Adrien Duchesne), Simon Tremblay (Thérèse Bouchard), feu Cyrille Tremblay (Jeannine Gosselin), feu Rosie-Anne Tremblay (Ludger Verreault), feu Lisa Tremblay (feu Paul-Émile Duchêne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial est adressé aux infirmières du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / www.fondation-iucpq.org