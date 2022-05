DELISLE, Julien



À son domicile, le 2 mai 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Julien Delisle, époux de madame Céline Villeneuve, fils de feu dame Diana Moisan et de feu monsieur Louis Delisle. Il demeurait à Québec (Cap-Rouge).Outre son épouse Céline, il laisse dans le deuil son fils, Me Guy Delisle (Monique Doré), sa fille France Delisle (Denis Archambault); ses petites-filles qu'il aimait tendrement : Anne-Sophie Archambault (Kariane Landry) et Maude Archambault. Son départ affectera aussi sa sœur Denise (feu Gaston Dumont, Pierre Grenier) et son frère Jean-Louis; ses belles-sœurs et beaux-frères : Colette Bourbeau, Marie Chabot, Bernard Villeneuve et Pierre Villeneuve (Nicole Mathieu) de même que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et amis. Julien est allé rejoindre ses sœurs et frères qu'ils l'ont prédécédé, Émérentienne, Gemma, Philippe, Angélina, Valère, Donat, Rolland et Richard, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères, tant des familles Delisle, que Villeneuve. La famille tient à remercier le personnel de La Résidence du Campanile, notamment Isabelle et Angèle, pour leur dévouement et leur gentillesse à son égard. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Félix de Cap-Rouge, en toute intimité, avec la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. (Des formulaires seront disponibles sur place)