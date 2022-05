PERRON, Marcel



Moi, Pierrette Dault son épouse, j'ai l'immense regret de vous annoncer le décès inattendu deMarcel Perron, survenu le 19 février 2022, à l'aube de ses 76 ans. Il était le fils de feu Gérard Perron et de feu Berthe Vaillancourt.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Marcel laisse dans le deuil sa sœur Gaétane M.I.C., ses frères : Guy (Gabrielle), Maurice (Isabelle), Gérald (Hélène), Roger (Françoise), Gaétan (Réjeanne) et feu Bertrand (Claudette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dault : Marcella (Rhéal), Yvon (Monique), Suzette (Réal), Richard et Johanne (Michel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Marcel a œuvré à titre de copropriétaire de Métal Potvin pendant plus de 25 ans.