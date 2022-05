CHOUINARD, Lionel



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 15 décembre 2021, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Lionel Chouinard, fils de feu madame Yvonne Hervé et de feu monsieur Albert Chouinard. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera au Cimetière Saint-Charles le 27 mai à 10h (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec). Il laisse dans le deuil ses frères: Aimé et Pierre et sa sœur Pierrette, ses neveux: Serge et Richard et ses petits-neveux: David Mayotte et Josée Mayotte-Deschenes, enfants de sa nièce bien-aimée Sylvie, fille de feu sa sœur Emma, qui l'a soutenu jusqu'à la fin.