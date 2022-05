ROYER DUBÉ, Simonne



Le 1er mai 2022, à Lévis, est décédée à la résidence Villa Mon Domaine, Mme Simonne Royer Dubé, à l'âge de 101 ans et 5 mois, épouse de feu Philippe Dubé. Elle était la fille de feu Lucien Royer et de feu Blanche Fréchette. Elle laisse dans le deuil sa soeur Gabrielle Royer (feu Jean-Louis Boutin), ses autres sœurs et frères décédés soit: Rollande Royer Tourchot, Anita Royer Bourget, Georges Royer, Jeannine Royer Marcoux, Glaire Royer Labonté, Joseph Henri Royer, ses beaux-frères et belles sœurs et plusieurs neveux, nièces tant du côté des Royer que des Dubé ainsi que plusieurs amies.La famille vous accueillera aule jeudi 19 mai 2022 exposition de 19h à 21h30,expositionde 12h à 13h30.Enterrement Corporation du cimetière Mont-Marie lot 229 (vers 15h), 152 rue du Mont-Marie - Lévis. Elle aimait utiliser ses mains pour faire de beaux tricots, du crochet, frivolités et autres travaux manuels avec les fermières, elle avait une passion pour le bingo qui lui permettait de rencontrer des amies. Elle adorait jardiner, voir les oiseaux qui se promenaient sur son terrain et voir les bateaux sur le fleuve sous un beau soleil chaud. La famille tient à remercier les gens qui lui ont prodigué de bons soins, soit le Dr Claude Masson, les infirmières du CLSC dont Lyne Gamache et le personnel de la Villa mon domaine.