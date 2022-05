DORVAL, Jacqueline Bédard



À l'hôpital Jeffery Hale, le 21 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille, dame Jacqueline Bédard, épouse de monsieur Jacques Dorval. Elle était la fille de feu Marguerite Bolduc et de feu Léopold Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Jacques Dorval; ses enfants: Nancie (Stéphane Dubreuil), Josée, Martin (Manon Pichette), Michel (Annie Tardif); ses petits-enfants: Matthew (Jade Plourde-Thiboutot), Guillaume, David, Arianne, Gabriel et Dominic; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (feu Ruth Hall), Pierrette (feu Larry Lussier), André (Colette Marceau), Raymond (Micheline Dionne), Pauline (Gilles Godin), feu Marcel (Aline Ouellet), Gaston (Louise Lavoie), Micheline (feu Pierre Léonard), feu Ginette; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 3e étage des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués et leur grande empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale, (3e étage, département des soins palliatifs), 2109-1270, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2M4, 418 684-2260.