TARDIF, Abbé Alphonse



À la Résidence Cardinal-Vachon (Beauport), le 22 avril 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur l'abbé Alphonse Tardif, fils de feu Alphonse Tardif et de feu Madeleine Bernier. Il demeurait à la Résidence Cardinal-Vachon et anciennement à la Résidence Déziel (Lévis).Il laisse dans le deuil son frère Fidèle (Gabrielle Fortin), ses neveux Serge (Éloïse Bernatchez) et Pascal (Annie Jacques), tout comme ses petits neveux Samuel, Mathieu et Vincent Tardif et cousins et cousines sans oublier ses bons amis Brigitte et Alain et plusieurs résidents de la Résidence Déziel. Après ses études à l'École Apostolique de Lévis et au Collège de Lévis (1947-1955), il entre au Grand Séminaire de Québec pour ses études théologiques qui le mèneront à son ordination en 1959. Dès lors, il devient prêtre auxiliaire au Collège de Lévis comme maître de salle et jeune professeur. Mais on devine très tôt ses aptitudes dans le domaine scientifique. L'Université Laval lui attribue en deux phases des diplômes en sciences et physique qui vont lui permettre de lancer sa brillante carrière comme professeur au collégial (1959-1998). Plusieurs prix, honneurs et réalisations ont couronné ce prestigieux trajet :"Prix du Prince de Galles (1955) pour le meilleur étudiant des collèges classiques du Québec en philosophie deux, " Fondateur en 1970 du Club d'astronomie du Collège de Lévis, "Concepteur et réalisation de l'Observatoire d'astronomie à St-Nérée. En 1996, cet observatoire est devenu l'Observatoire Alphonse-Tardif en son honneur, "En 1981, Prix du loisir scientifique attribué par la Fédération québécoise, "En 1991, Prix Manning et une bourse de 5 000 $ pour la mise au point d'un nouveau marqueur à jet d'encre, "Secrétaire pendant 17 ans au c.a. de la Fondation Collège de Lévis. "Membre du conseil d'administration de l'Oeuvre David-Déziel pendant plusieurs années, "Pour couronner le tout, il a exercé un ministère dominical très apprécié, notamment dans les paroisses de St-Charles, St-Gervais, Pintendre, Val-Bélair et St-Jean-Chrysostome. La famille tient à remercier la direction et les services de santé de la Résidence Déziel et de la Résidence Cardinal-Vachon pour toute l'attention et les bons soins prodigués au cours des dernières années. L'abbé Alphonse Tardif sera exposéL'inhumation se fera par la suite au cimetière de Cap St-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Collège de Lévis, 9, rue Mgr Gosselin, Lévis (Québec) G6V 5K1, téléphone : 418-833-1249, poste 115, courrier électronique : fondation@collegedelevis.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église.