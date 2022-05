LECLERC, Florence Morasse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Florence Morasse Leclerc, fille de feu Albert Morasse et de feu Marie-Ange Paquet, épouse de feu Léopold Leclerc et amie de André Doré qui l'a tant aidée. Madame Morasse laisse dans le deuil ses filles: Anne (Yvan Paquet), Lise (Larry Parke), Sylvie et sa fille Sarah-Ève Bussières; ses frères et soeurs de la famille Morasse: Dolorès (feu Louis Arsenault), feu Marie-Rose, feu Paul-André (feu Ghislaine Germain), Jean-Noël (Micheline Denis), Guy (Brigitte Cyr), Claude (Gaétane Paquet), feu Réal (Claire Paquet) et Danielle Dubois (Richard Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Leclerc: feu Édith (feu Bernard Papillon (Véronique Beaupré)), feu Marcelle (feu Fernand Masson (feu Raymonde Dussault)), feu Isabelle (feu Armand Germain), feu Nicolas (feu Lucille Frenette), Rock (Pauline Bussières), Grégoire (Denise Girard), Jean-Guy (feu Agnès Gingras), feu Jean-Louis et feu Candide ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie la résidence Manoir Cap-Santé et l'unité de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital de Saint-Raymond pour les bons soins donnés à notre mère. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 12h à 14h.et de là au cimetière paroissial (Notre-Dame). Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la recherche en endocrinologie et néphrologie à la Fondation du CHU de Québec www.fondationduchuquebec.org