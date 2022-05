LALIBERTÉ-BUSER, Lucie



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lucie Laliberté-Buser survenu à l'âge de 86 ans et 11 mois le 4 mai 2022. Elle demeurait à Bâle en Suisse. Elle était la fille de feu madame Marie Goulet et de feu monsieur Alfred Laliberté de Sainte Claire Québec. Précédé dans la mort par son mari Ernest Buser en 2008. Elle laisse dans le deuil ses enfants qui lui étaient si chers: Geneviève Trachsel-Buser (Dr. Daniel Trachsel), Mathieu (Choki) et Philippe Buser; ses petits-enfants qu'elle adorait: Aline, Étienne et Camille Trachsel; ses frères et sœurs: feu Alexandre, feu Madeleine (feu Yvon Galarneau), feu Marcelle (feu Gilles Tanguay), Jean-Paul (feu Gabrielle Picard), feu Pierre (feu Andrée Leclerc), feu Jules (feu Donate Lebel), feu Simone, feu Yvette (feu Gilles Genest), Louisette, André (Gisèle Fecteau), et ses sept neveux et nièces, cousins, cousines, et de nombreux ami(e)s fidèles. Les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Vos témoignages de sympathie peuvent être fait à l'adresse courriel suivante soit :loulalib@videotron.ca