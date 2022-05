GOULET VACHON, Céline



Aux Jardins du Haut St-Laurent de Québec, le 8 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Céline Goulet épouse de Guy Vachon, fille de feu Marie-Blanche Cloutier et de feu Trefflé Goulet.La famille vous accueillera à laElle était la mère de Claudie (Francis Bouchard), Joëlle (Marc Fréchette) et la mamie de Thierry (Nadine Boustany), Alexandre (Marine Kunz) et Myriam, ses trois petits-enfants qu'elle a tant aimés. Elle laisse dans le deuil sa sœur Louise (feu Rosario Audet); ses frères : Jacques (Florence Sévigny) et Jean-Guy (feu Gertrude Cloutier); ses belles-sœurs de la famille Vachon : Jeanne d'Arc (feu Roland Bélanger, feu François Lessard), Jacqueline (feu Denis Aubé) et de nombreux neveux et nièces. Elle est partie rejoindre ses sœurs et frères : Laurence (feu Émilien Bisson), Léonard (feu Noëlla Thibodeau), Auguste (feu Irène Giguère), Laurette (feu André Champagne), Rachel (Eddy Champagne), François (Lucille Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vachon: Raoul Lessard (feu Laurence St-Hilaire), Gisèle (Adrien Lessard), Jean-Marie, Édith, Lorraine et Genois. La famille tient à remercier le personnel du 3ième Côté Fleuve de la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent pour les soins attentionnés et leur dévouement tant apprécié. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC: dons@coeuretavc.ca