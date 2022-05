AUBIN MARTEL, Monique



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mai 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Monique Aubin Martel, épouse de feu Marcel Vézina, fille de feu Alphonse Martel et de feu Maria Bérubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Madeleine Vézina et Mathieu Vézina (Sandra Lavigne); ses petits-enfants: feu Jessica, Germain, Mady et Victoria Robitaille, Emily et Cedric Vézina, les membres des familles Aubin, Martel et Vézina ainsi que plusieurs(es) amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, Web : www.cancer.ca.