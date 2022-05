SLIGER, Solange Gagnon



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 31 décembre 2021, est décédée dame Solange Gagnon, épouse de feu Yvan Sliger. Elle demeurait à Québec (Ste-Foy).Elle était la fille de feu Isidore Gagnon et de feu Antoinette Vaillancourt de Saint-Paul-de-la Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Helen (Claude Painchaud), Sonya (Gilles Lavoie), Louise (Dave Yuill) et Steve (Nathalie Laferrière); ses 13 petits-enfants : Amélie (Patrick Coll), Olivier (Marjorie Laliberté), Maxime Painchaud (Emily Hsiung); Marie-Audrey (Pierre-Olivier Bouchard), Julien et Gabriel Lavoie; Marianne (Felix Létourneau), Adèle (Joffrey Ouellet), Émile (Lisa Bureau-Levasseur), Juliette Laplante et leur père Jocelyn Laplante; Léanne, Mélanie (Mathieu Donais) et Jérémie Sliger ainsi que ses sept arrière-petits enfants : Emy-Maude, Selena et Victor Coll; Elliot Painchaud; Eva, Henri et Laurent Bouchard. Elle laisse également dans la tristesse de son départ d'une famille de dix-sept enfants, son frère cadet Gilbert et sa belle-famille Sliger, feu Robert (Marie-France Gagné), Guy (Thérèse Roy), Ginette, ses demi-sœurs Shirley (René Laganière), Sylvie (Jacques Leclerc), Gladys (Réjean Minier) et leur mère, Marie-Ange Martin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances,à compter de 11hLa famille tient à remercier tout particulièrement M. Raymond Gagnon pour sa bienveillance et son dévouement dont notre mère a pu bénéficier pendant les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5.