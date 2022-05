CANTIN, Monique



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Monique Cantin, fille de feu monsieur Gérard Cantin et de feu madame Marie-Rose Carrier. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Cantin laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Gisèle (Fernand Faucher), Marcel (Louisette Brousseau), Rolande (feu Yvan Pageau), feu Normand (Claire Garneau), feu Bernard, Lisette (feu Pierre Emond), Marc (feu Lise Genois, Louisette Baril), feu Nicole (Jean-Guy Germain) et Pierre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de neurologie et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h30 à 14h.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec, à la recherche en neurologie de l' hôpital de l'Enfant-Jésus, www.fondationduchuquebec.org .